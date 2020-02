NBA - All-Star Week-End, demandez le programme !

Chicago au centre de la planète NBA pendant trois jours ! Le All-Star Week-end a rendez-vous du côté de l’United Center et beIN SPORTS sera pour la 8ème année consécutive au plus près de l’événement ! L’émotion sera sans aucun doute au rendez-vous un mois après le décès tragique de Kobe Bryant. Entre hommages et grand spectacle, retrouvez le programme des festivités avec Xavier Vaution, Rémi Reverchon et Jacques Monclar en direct de Chicago tout au long du All-Star Week-End :

Dans la nuit de vendredi à samedi

3h10 – beIN SPORTS 1 : Rising Stars Challenge



Comme d’habitude, la jeunesse sera à l’honneur pour cette première soirée dans l’antre des Bulls. Les meilleurs rookies et sophomores (qui disputent leur deuxième saison dans la Ligue) se retrouveront lors du Rising Stars Challenge ! A l’image de ce qui pourrait arriver prochainement au All-Star Game, on retrouvera une opposition entre les Américains et le reste du monde. Pas de chance pour les fans des Taureaux, Wendell Carter Jr. est toujours blessé et ne pourra pas honorer sa sélection devant son public. Mais Zion Williamson sera bien présent malgré seulement une dizaine de matchs disputés avec ses Pelicans. L’occasion de voir en action ce phénomène physique qui devrait s’en donner à cœur joie niveau dunks.



Zion fera équipe avec Ja Morant, son concurrent n°1 et désormais favori pour le titre de rookie de l’année. Le meneur des Grizzlies vient de réaliser son premier triple-double et voudra marquer le coup devant ses pairs. Mais la star de cette U.S. Team sera un sophomore : Trae Young. Son temps de jeu devrait cependant être réduit pour le génial meneur des Hawks qui sera titulaire avec la Team Giannis lors du grand match de dimanche. En face, cela risque d’être la même donne pour Luka Doncic, sélectionné par LeBron James pour le match des Etoiles. Le Slovène sera néanmoins bien accompagné par la révélation Shai Gilgeous-Alexander, qui représentera le Canada tout comme RJ Barrett. Avantage sur le papier pour l’équipe américaine mais dans ce genre de matchs sans enjeu, les pronostics sont rarement respectés !

Cleveland @cavs guard @CollinSexton02 will replace injured Miami Heat guard Tyler Herro on the U.S. Team in the #NBARisingStars at #NBAAllStar 2020! pic.twitter.com/jjiBvQpsRC — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 11, 2020

Dans la nuit de samedi à dimanche

2h10 – beIN SPORTS 1 : All-Star Game Saturday Night



1er événement : le Skills Challenge



Le duel entre les géants et les petits lancera cette soirée de samedi qui s’annonce très spectaculaire ! Comme d’habitude, les 8 participants sélectionnés s’affronteront en un contre un. Objectif ? Terminer le parcours plus rapidement que son adversaire. Du côté des grands, on retrouvera des très bons manieurs de ballon : Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis et Jayson Tatum, le tenant du titre. L’un d’entre eux se retrouvera pour la grande finale avec les meneurs ou arrières suivant : Patrick Beverley, Khris Middleton, Spencer Dinwiddie et Shai Gilgeous-Alexander. L’arrière du Thunder est un invité de dernière minute. En effet, Derrick Rose avait été convié pour ce concours devant son ancien public mais celui qui évolue désormais aux Pistons est malheureusement forfait.



2ème événement : le 3-point Contest

On a hâte d’y être ! Non seulement le plateau est de qualité mais une nouveauté va venir pimenter cet ancestral concours à 3-points. En effet, deux tirs à très longue distance vont être ajoutés à la fin de chaque passage. Deux tirs qui vaudront chacun 3 points et favoriseront donc les shooteurs du parking à la Stephen Curry. Les joueurs auront ainsi 10 secondes de plus, soit 70, pour tenter 27 tirs. Joe Harris sera bien présent pour tenter de conserver son titre de l’an passé. Mais la concurrence sera de taille malgré l’absence de Curry et de Klay Thompson. Trae Young aura son mot à dire tout comme Zach LaVine devant son public.

A noter que l’arrière de Chicago pourrait rentrer dans l’histoire en devenant le premier jouer à remporter les concours de dunks et à 3-points ! Les snipers Davis Bertrans et Buddy Hield seront aussi de sortie tout comme les étonnants rookies Devonte' Graham et Duncan Robinson. En revanche, pas de Damian Lillard ! Touché à la cuisse droite face à Memphis, la star des Blazers a annoncé son forfait pour le week-end dans la foulée. Un forfait d’autant plus dommageable qu’il devait montrer ses talents de rappeur lors d’un concert prévu entre les concours. C'est Devin Booker qui prendra sa place !



3ème événement : Le Slam Dunk Contest



C’est certainement le moment le plus attendu de ce week-end : le fameux concours de dunks. Malheureusement toujours pas de superstar cette année mais tout de même quatre prétendants au style bien différent et deux retours très attendus. En effet, 12 ans après son sacre avec le costume de Superman, Dwight Howard sera de retour aux affaires, lui qui a retrouvé une certaine aura avec le maillot des Lakers. Finaliste malheureux lors du concours mémorable face à LaVine en 2016, Aaron Gordon sera lui aussi de la partie. Mais attention à Derrick Jones Jr. ! Deuxième en 2017, l’ailier du Heat est un grand habitué des Top 10 cette saison avec des dunks très aériens. Enfin, la surprise de cette année se nomme Pat Connaughton. Doté d’une belle détente sèche, le membre de la second unit des Bucks semble toutefois un peu derrière ses trois concurrents du soir.

Dans la nuit de dimanche à lundi

2h10 – beIN SPORTS 1 : All-Star Game



Le Match des Etoiles clôturera le week-end à Chicago. Kobe Bryant sera bien sûr dans tous les esprits, d’autant plus que la NBA a décidé de changer le format de la partie en son honneur. Ainsi, les trois premiers quarts-temps débuteront à 0-0 et l’équipe victorieuse de chaque quart offrira 100 000 $ à une organisation caritative de la région de Chicago. Ensuite, les scores des trois périodes seront cumulés pour un dernier quart un peu spécial car non limité par le temps. Car pour remporter ce All-Star Game, il faudra rajouter au total de l’équipe en tête 24 points pour terminer la partie (le n°24 était en effet l’un des deux numéros de Kobe). Par exemple, si le score est de 100-84, la première formation à 124 points remportera le match.



Les deux équipes ont été révélées il y a quelques jours lors d’un show télévisé où LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux joueurs ayant reçu le plus de votes à l’Ouest et à l’Est, ont choisi tour à tour leurs joueurs. Dans son cinq majeur, LeBron n’a sélectionné que des joueurs de sa conférence (Anthony Davis, Luka Doncic, James Harden et Kawhi Leonard) et Giannis de la sienne (Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young). En revanche, pour les remplaçants, les deux conf’ ont été mélangées* et à ce petit jeu, la Team LeBron semble être mieux armée pour l’emporter. Devin Booker, le remplaçant de Damian Lillard, en fera partie. Pour sa première dans l'élite, Rudy Gobert sera lui dans la Team Giannis. Le verdict sera évidemment rendu en exclusivité sur beIN SPORTS !



