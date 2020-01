NBA - All Star Game : Les Européens en tête des votes

Pas de Français pour le moment

Huit jours après l'ouverture des votes pour le All Star Game, qui se déroulera le 16 février à Chicago, la NBA a dévoilé la liste des joueurs les plus plébiscités par les fans. A ce jour, seuls trois joueurs ont reçu plus d'un million de voix, dont deux Européens.Avec une poignée de suffrages en moins, on retrouve le MVP de la saison dernière, le Grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo (30,4pts, 13rbds, 5,6pds), avec 1 073 358 votes. Sur la troisième marche du podium, se situe le "King" des Lakers LeBron James (25,3pts, 7,7rbds, 10,9pds), avec 1 020 851 votes. Son compère Anthony Davis le suit dans la catégorie des intérieurs de l'Ouest, et devrait être le prochain à franchir le cap du million de voix (955 246). A noter dans cette catégorie la présence de Carmelo Anthony, recruté par Portland en cours de saison, et toujours apprécié des fans, qui occupe la huitième place (142 292 voix). Chez les intérieurs de l'Est, c'est la sixième place de Tacko Fall (110 269 voix) qui peut surprendre. Le géant sénégalais de Boston (2,29m) n'a joué que 10 minutes en NBA, mais il suscite un buzz incroyable auprès du public.Du côté des meneurs-arrières, Doncic devance à l'Ouest d'immenses stars de la Ligue : James Harden (749 080), Damian Lillard (202 498), Stephen Curry (191 149) qui sera pourtant absent jusqu'en février suite à sa fracture de la main, et Russell Westbrook (189 005)., devant Kyrie Irving (432 481) et Kemba Walker (432 031). Zach LaVine, cinquième (174 991) est pour le moment le seul joueur de Chicago qui pourrait avoir la chance d'évoluer devant son public. On notera que pour le moment, aucun Français n’apparaît dans le Top 10 de chaque catégorie. Rudy Gobert (Utah) et Evan Fournier (Orlando) devront peut-être attendre le choix des entraîneurs... Rappelons que le vote des fans compte pour 50% dans le choix des dix titulaires, contre 25% pour les joueurs actuels et 25% pour un panel de journalistes.Puis, pour la deuxième fois de l'histoire, le joueur de chaque Conférence ayant reçu le plus de votes sera nommé capitaine et pourra choisir ses neuf coéquipiers, quelle que soit sa Conférence, le 6 février. Une "Draft" qui sera diffusée à la télévision et qui promet des moments sympas !