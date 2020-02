NBA – All Star Game : Les équipes du Rising Stars sont connues !

Team USA :

Depuis 2015, le NBA Rising Stars du All Star Game oppose les rookies et sophomores américains aux rookies et sophomores étrangers, avec pour le moment deux victoires américaines (Zach LaVine MVP en 2016 et Kyle Kuzma en 2019) pour trois victoires mondiales (Andrew Wiggins MVP en 2015, Jamal Murray en 2017, Bogdan Bogdanovic en 2018). Les équipes, composées par les coachs assistants de NBA, qui s’affronteront le 14 février prochain à Chicago ont été dévoilées, et elles auront fière allure. On retrouvera notamment Luka Doncic (Dallas), Deandre Ayton (Phoenix) et Shai Gilgious-Alexander (Oklahoma City) du côté mondial, et Zion Williamson (New Orleans), Trae Young (Atlanta) ou encore Ja Mortant (Memphis) du côté américainZion Williamson, qui n’a joué que cinq matchs cette saison mais a déjà de belles statistiques (19,2pts et 7,8rbds de moyenne), remplace Wendell Carter Jr, le pivot des Bulls, blessé. A noter que le Français Sekou Doumbouya, qui aurait pu prétendre à une sélection après ses grosses prestations de la première quinzaine de janvier, n’a pas été retenu. Mais cela va lui permettre de recharger les batteries pendant le « All Star Break » pour bien terminer la saison.Miles Bridges (Charlotte), Wendell Carter Jr. (Chicago), Devonte’ Graham (Charlotte), Tyler Herro (Miami), Jaren Jackson Jr. (Memphis), Ja Morant (Memphis), Kendrick Nunn (Miami), Eric Paschall (Golden State), PJ Washington (Charlotte), Zion Williamson (New Orleans), Trae Young (Atlanta)Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), Deandre Ayton (Phoenix), RJ Barrett (New York), Brandon Clarke (Memphis), Luka Doncic (Dallas), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Rui Hachimura (Washington), Svi Mykhailiuk (Detroit), Josh Okogie (Minnesota), Moritz Wagner (Washington)