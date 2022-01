NBA All-Star Game : Les cinq de départ annoncés, James et Durant désignés capitaines

Morant et Wiggins vont découvrir le All-Star Game, Gobert devra attendre

Le 71eme NBA All-Star Game prend forme. A l’issue d’un vote du public, des joueurs et des médias, la ligue nord-américaine a dévoilé le nom des participants au traditionnel « match des étoiles », qui aura lieu le 20 février prochain à la Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, qui accueille l’événement pour la deuxième fois après 1997. Respectivement premier du vote du côté de la Conférence Ouest et de la Conférence Est à l’unanimité des trois collèges de votants, LeBron James et Kevin Durant ont été désignés capitaines des deux sélections qui s’affronteront. A partir de là, le joueur des Los Angeles Lakers, dont ce sera la 18eme apparition lors de l’événement, et celui des Brooklyn Nets, qui est toutefois incertain pour la rencontre en raison d’une entorse à un genou, ont pu choisir à tour de rôle leurs coéquipiers en vue du All-Star Game. LeBron James n’a pas hésité longtemps avant de sélectionner Steven Curry pour l’accompagner.Aux côtés du « King » et du « Chef Curry », on retrouvera deux joueurs dont ce sera le tout premier All-Star Game. En effet, le meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant ainsi que l’ailier des Golden State Warriors Andrew Wiggins ont été conviés à l’événement. Le cinq de départ du « Team LeBron » sera complété par le pivot de Denver Nuggets Nikola Jokic. Kevin Durant, de son côté, a décidé d’appeler à ses côtés le « Greek Freak » Giannis Antetokounmpo au sein d’un cinq de départ expérimenté. En effet, on y retrouve le pivot des Philadelphia 76ers Joel Embiid, l’arrière ou ailier des Chicago Bulls DeMar DeRozan mais également le meneur des Atlanta Hawks Trae Young. Une liste des titulaires qui n’inclue donc pas Rudy Gobert, qui pouvait légitimement espérer devenir le premier Français à obtenir une telle distinction. S’il a été plébiscité par les joueurs (4eme) et les journalistes (3eme), le pivot du Jazz n’a pas connu la même réussite lors du vote du public (9eme). Toutefois, le vice-champion olympique avec l’équipe de France reste en lice pour intégrer les quatorze remplaçants, dont les noms seront révélés le 3 février prochain.