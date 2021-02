NBA - All Star Game : LeBron James et Kevin Durant toujours en tête des votes

The second EAST returns for le 4 et le 11 février. Ce jeudi, elle a donc dévoilé le nombre de voix reçues par les meilleurs joueurs du monde, et LeBron James est toujours en tête de la Conférence Ouest et Kevin Durant en tête de la Conférence Est. "L'Elu", compte désormais plus de 4,3 millions de voix et "KD" plus de 4,2 millions. Un seul autre joueur dépasse la barre des 4 millions : Stephen Curry. Ils ne sont que trois également à compter entre 3 et 4 millions de voix : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Ils sont en revanche six à compter entre 2 et 3 millions de voix : Kawhi Leonard, Anthony Davis, Luka Doncic, Damian Lillard , Bradley Beal et Kyrie Irving.



Gobert toujours pas dans le Top 10...