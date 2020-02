NBA - All-Star Game : Le trophée de MVP du match renommé en hommage à Kobe Bryant

Les hommages n'en finissent décidément plus. Pas un jour ne passe sans que Kobe Bryant ne soit mis à l'honneur. Notamment à l'occasion de ce week-end pendant lequel se déroule l'édition 2020 du All-Star Game. D'ailleurs, Adam Silver, le commissioner de la NBA, a profité de ce grand événement de basket pour annoncer, ce samedi, que le trophée de MVP du All-Star Game sera renommé pour rendre justement un nouvel hommage à la légende des Los Angeles Lakers, décédée le 26 janvier dernier dans un crash d'hélicoptère, en compagnie de huit autres personnes dont sa propre fille Gianna (13 ans) ainsi que le pilote. Une annonce faite à l'occasion d'une conférence de presse, durant laquelle Adam Silver a justement présenté ce fameux trophée.

Silver : « Personne ne représentait le terme All-Star mieux que Kobe Bryant »

« Je sais que cela représentera beaucoup pour le premier joueur qui le soulèvera demain (dimanche). Cela nous semblait approprié car personne ne représentait le terme All-Star mieux que Kobe Bryant », a-t-il notamment déclaré, dans des propos relevés par L'Equipe. Le commissioner de la NBA en a également profité pour justifier ce choix : « Kobe détient le record de participations consécutives, dix-huit, et partage celui de titre de MVP du match. Et nous voulions faire quelque chose de permanent, autre que de changer les numéros pour le All-Star Game cette année. Or ce trophée n'a jamais été associé avec un nom alors que celui du MVP de la finale est le trophée Bill-Russell. Donc pour nous, il nous semblait naturel de faire cet honneur à Kobe. »