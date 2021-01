NBA - All-Star Game : Le syndicat des joueurs pousse pour que l'événement soit organisé

La NBA serait-elle en train de revoir ses plans ? Alors que, quelques semaines avant le début retardé de la saison 2020-2021, le calendrier prévoyait bien un « All-Star Break » du 5 au 10 mars prochain. Une semaine de repos pour l’ensemble des joueurs entre les deux parties de la saison régulière... mais sans le traditionnel « Match des Etoiles » qui rassemble la fine-fleur de la NBA pour une rencontre sans enjeu sportif mais qui est un véritable spectacle qui, la saison dernière, avait permis de recueillir des fonds pour les œuvres de charité. Une décision qui était liée à un calendrier condensé, réduit à 72 matchs de saison régulière répartis sur cinq mois au lieu de 81 matchs sur un peu plus de six mois. Toutefois, sous l’impulsion du syndicat des joueurs (NBPA), la donne pourrait changer.

ESPN Sources: The NBA and NBPA are discussing scenarios to still hold an All-Star game in March. One site under discussion is Atlanta, home of Turner Sports. That idea includes providing support for HBCU’s and COVID-19 relief. Story soon on site.