NBA - All Star Game : La Team Lebron a atomisé la Team Durant !

Gobert est resté sur sa faim

La Team Lebron s'est régalée !disputée devant 2 500 spectateurs, comme le voulait la jauge autorisée, et finalement maintenu en dépit de la volonté d'une grande majorité des joueurs. L'affiche a finalement bien eu lieu, mais elle n'a pas semblé réellement intéressé la Team Durant, qui n'a jamais donné l'impression d'avoir très envie de remporter ce match des étoiles ni même de se battre. Il faut dire queà James Harden (21 points) et les siens (blessé, Durant n'était pas de la partie). Il n'y a donc pas eu de match ou presque, la Team LeBron - le « King », uniquement utilisé 13 minutes, a compilé 4 points et 4 passes - marchant de bout en bout sur ses adversaires, avec pour mener les débats un Giannis Antetokounmpo en état de grâce (35 points). Le « Greek Freak », qui a réussi l'exploit de ne manquer aucun de ses tirs (16 sur 16), y compris à trois points (3 sur 3),Auteur, lui, de 32 points (11 sur 20 aux tirs, 8 sur 16 à trois points), Damian Lillard aurait pu lui aussi être récompensé de ce trophée (rebaptisé trophée Kobe Bryant), d'autant qu'il a marqué le panier de la victoire, les organisateurs ayant choisi de conserver le format inauguré l'an dernier, avec trois premiers quart-temps de 12 minutes (tous remportés par les futurs vainqueurs) et un dernier sans limite de temps mais avec un objectif en termes de scoring, à savoir 170 points dimanche. Bouillant après son succès dans le concours de shoots à trois points juste avant (la gâchette des Warriors a raflé la mise in extremis sur le tir valant deux points, privant ainsi Mike Conley de la victoire), Stephen Curry ne s'est pas gêné lui non plus pour se faire plaisir, notamment dans son exercice favori (8 sur 16 derrière la ligne). Il termine avec 28 points. Seul Français présent sur le parquet d'Atlanta de nouveau (le pivot du Jazz avait déjà été retenu l'année dernière),Cela n'a pas empêché le natif de Saint-Quentin de claquer quelques dunks (10 points) et de démontrer tout son volume sous les paniers (7 rebonds, 1 contre).Une cuvée qui ne restera assurément pas un grand cru.