NBA - All Star Game : Gobert dans l'équipe de LeBron James

L'an passé, Rudy Gobert avait été choisi dans l'équipe de Giannis Antetokounmpo, et avait perdu le All Star Game sur le score de 157-155 à Chicago. Cette année, pour sa deuxième sélection, le pivot français fera partie de l'équipe de LeBron James lors du match des étoiles qui se déroulera dimanche à Atlanta. La draft s'est en effet déroulée jeudi soir, avec LeBron James et Kevin Durant, les deux joueurs ayant récolté le plus de voix de la part des fans, qui ont choisi leurs cinq titulaires et sept remplaçants, sachant que "KD", blessé ne jouera pas. Il sera remplacé par Jayson Tatum (Boston) dans le cinq majeur.

Rudy Gobert a été choisi en dernier par la star des Lakers, qui lui a d'abord préféré des joueurs comme Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphia) ou Paul George (LA Clippers). Sur la papier, la "Team LeBron" semble avoir un cinq majeur plus fort, avec Antetokounmpo-Curry-Dončić-James-Jokić, même si la "Team Durant" aura fière allure également, avec un cinq majeur Beal-Irving-Leonard-Tatum-Embiid.

Les joueurs de Utah boudés ?



A noter que Donovan Mitchell, l'autre joueur de Utah, a également été choisi en dernier par Kevin Durant. Et LeBron James, peut-être jaloux de voir régner le Jazz sur la Ligue (la franchise de Salt Lake City a le meilleur bilan à la mi-saison), n'a pas hésité à lui adresser un petit tacle. « Il n’y a aucun manque de respect envers le Jazz. Mais vous devez le comprendre, c’est comme dans les jeux vidéo. Personne ne prenait Utah quand il était gamin. Aussi grands soient-ils, nous ne prenions jamais Karl Malone et John Stockton aux jeux vidéo. Jamais. »

"King James" a également provoqué l'hilarité de Charles Barkley lorsqu'il a choisi Sabonis avant Gobert. « LeBron dit qu'il a besoin de taille dans son équipe, il peut prendre Gobert qui fait 2,26 m et il choisit Sabonis qui fait 1,88 m ? » En réalité, le Letton mesure 2,11m et le Français 2,16m, mais il a effectivement été choisi avant. Nul doute que les deux stars du Jazz vont être très motivées dimanche, même elles se sont pas titulaires !



Team LeBron James

Titulaires : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Dončić (Dallas), LeBron James (L.A. Lakers), Nikola Jokić (Denver)

Remplaçants : Jaylen Brown (Boston), Paul George (LA Clippers), Rudy Gobert (Utah), Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Phoenix), Domantas Sabonis (Indiana), Ben Simmons (Philadelphia)

Coach : Quin Snyder (Utah)



Team Kevin Durant

Titulaires : Bradley Beal (Washington), Kyrie Irving (Brooklyn), Kawhi Leonard (LA Clippers), Jayson Tatum (Boston), Joel Embiid (Philadelphia)

Remplaçants : Devin Booker (Phoenix), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Donovan Mitchell (Utah), Julius Randle (New York), Nikola Vučević (Orlando), Zion Williamson (New Orleans)

Coach : Doc Rivers (Philadelphia)