NBA - All Star Game : Gobert dans l'équipe de Durant

C'était jour de Draft jeudi en NBA ! Non pas la Draft qui permet aux franchises de choisir les meilleurs jeunes à l'intersaison, mais la Draft pour le All Star Game. Comme c'est le cas depuis 2018, les deux capitaines (les deux joueurs ayant reçu le plus de voix de la part des fans, en l’occurrence LeBron James et Kevin Durant) ont choisi les titulaires et les remplaçants de leur équipe respective, pour le match qui se déroulera le 20 février à Cleveland. Cette Draft était télévisée, et on a donc pu savoir dans quel ordre ont été choisis les joueurs par les deux superstars, ce qui offre toujours un peu de piquant. Ayant obtenu le plus de votes, LeBron James avait le choix n°1, et il a choisi Giannis Antetokounmpo. Kevin Durant a quant à lui désigné Joel Embiid en premier. Les deux cinq de départ auront fière allure avec, aux côtés de James et Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar Derozan et Nikola Jokic, et aux côtés de Durant (qui, blessé au genou, ne jouera pas) et Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Andrew Wiggins et Trae Young. Soit trois joueurs de la Conférence Ouest dans la team LeBron (coachée par Monty Williams, de Phoenix) et trois joueurs de la Conférence Est dans la team Durant (coachée par Erik Spoelstra, de Miami).

Durant a préféré Gobert à Harden

Devin Booker a été le premier remplaçant choisi par Kevin Durant, alors que LeBron James a pris Luka Doncic. Quant aux derniers joueurs choisis, il s'agit de... Rudy Gobert et James Harden. Alors que Kevin Durant avait le choix entre le pivot français et le barbu le plus célèbre de la NBA, il a préféré prendre le triple meilleur défenseur plutôt que celui qui a été son coéquipier jusqu'à jeudi et son transfert à Philadelphia. C'est donc dans l'équipe de LeBron James que James Harden officiera.



Team Durant

Titulaires

Kevin Durant, Brooklyn Nets (capitaine mais blessé)

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Ja Morant, Memphis Grizzlies

Jayson Tatum, Boston Celtics

Andrew Wiggins, Golden State Warriors

Trae Young, Atlanta Hawks



Remplaçants

LaMelo Ball, Charlotte Hornets

Devin Booker, Phoenix Suns

Rudy Gobert, Utah Jazz

Zach LaVine, Chicago Bulls

Khris Middleton, Milwaukee Bucks

Dejounte Murray, San Antonio Spurs

Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves



Team LeBron

Titulaires

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Stephen Curry, Golden State Warriors

DeMar DeRozan, Chicago Bulls

LeBron James, Los Angeles Lakers (capitaine)

Nikola Jokic, Denver Nuggets



Remplaçants

Jimmy Butler, Miami Heat

Luka Doncic, Dallas Mavericks

Darius Garland, Cleveland Cavaliers

James Harden, Brooklyn Nets

Donovan Mitchell, Utah Jazz

Chris Paul, Phoenix Suns

Fred VanVleet, Toronto Raptors



Ordre des choix

Titulaires

1. Giannis Antetokounmpo (Team LeBron)

2. Joel Embiid (Team Durant)

3. Stephen Curry (Team LeBron)

4. Ja Morant (Team Durant)

5. DeMar DeRozan (Team LeBron)

6. Jayson Tatum (Team Durant)

7. Nikola Jokic (Team LeBron)

8-9. Trae Young and Andrew Wiggins (Team Durant)



Remplaçants

10. Devin Booker (Team Durant)

11.Luka Doncic (Team LeBron)

12. Karl-Anthony Towns (Team Durant)

13. Darius Garland (Team LeBron)

14. Zach LaVine (Team Durant)

15. Chris Paul (Team LeBron)

16. Dejounte Murray (Team Durant)

17. Jimmy Butler (Team LeBron)

18. Khris Middleton (Team Durant)

19. Donovan Mitchell (Team LeBron)

20. LaMelo Ball (Team Durant)

21. Fred VanVleet (Team LeBron)

22. Rudy Gobert (Team Durant)

23. James Harden (Team LeBron)