NBA - All Star Game : Durant et Curry en tête des votes, Gobert 9eme des intérieurs de l’Ouest

Le 20 février prochain sera disputé le 71eme All Star Game NBA à Cleveland. Les votes sont ouverts au public depuis le jour de Noël, et ce jeudi, la NBA a dévoilé un premier décompte. A ce jour, ce sont Stephen Curry et Kevin Durant qui ont reçu le plus de voix, avec respectivement 2 584 623 et 2 360 435 votes en leur faveur depuis douze jours. Si la situation en restait là, les deux superstars seraient les capitaines des deux équipes et choisiraient les joueurs qui les accompagneraient lors du Match des étoiles, quelle que soit leur Conférence, comme c’est le cas depuis 2018. Rappelons que les joueurs des deux cinq majeurs sont sélectionnés grâce au nombre de votes (les voix des fans comptent pour 50%, et celles de médias et des joueurs pour 25%), alors que les remplaçants seront choisis par les coachs, eux-mêmes choisis en fonction de leurs résultats depuis le début de saison.

Gobert devra compter sur les coachs

Pour le vote, les joueurs sont divisés en « intérieurs » et « extérieurs » et selon leur Conférence. A ce jour, Stephen Curry est donc l’extérieur de l’Ouest qui a reçu le plus de voix, devant Luka Doncic, Ja Morant et...Klay Thompson, qui pourtant plus joué depuis juin 2019 ! A l’Est, c’est DeMar DeRozan qui domine cette catégorie, devant James Harden, Trae Young et Zach LaVine. Du côté des intérieurs, LeBron James (qui était capitaine avec Durant l’an passé) est n°1 à l’Ouest, devant Nikola Jokic, Paul George et Andrew Wiggins. Kevin Durant est quant à lui n°1 à l’Est, devant Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Jayson Tatum.

L’an passé, Curry, James et Durant avaient fini n°1 de leur catégorie, mais c’est Bradley Beal qui avait terminé n°1 des extérieurs de l’Est. Cette année, le joueur de Washington n’est même dans le Top 10. Mais ses fans ont encore le temps de le faire grimper au classement, puisqu'ils ont jusqu’au 22 janvier pour voter. Côté français, Rudy Gobert espère bien sûr disputer un troisième All Star Game. Il est aujourd’hui neuvième des intérieurs de l’Ouest, avec 218 919 voix récoltées, à 100 000 voix du huitième, Carmelo Anthony. Le triple meilleur défenseur de l’année devra sans doute compter sur le choix des coachs pour aller à Cleveland dans un mois et demi. La NBA dévoilera un nouveau décompte le 13 janvier.