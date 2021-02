NBA - All-Star Game : Deuxième étoile pour Sabonis

Indiana @Pacers Forward @Dsabonis11 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Nets Forward Kevin Durant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/aSkWTI1Asf

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 26, 2021

Sabonis sur le banc, Tatum titulaire à la place KD

Devin Booker (Phoenix) et Domantas Sabonis (Indiana) n’ont pas été sélectionnés pour disputer le All-Star Game. Pourtant, les deux joueurs vivront bien cette soirée étoilée le 7 mars sur le parquet de la State Farm Arena d’Atlanta. En milieu de semaine, l’arrière de Phoenix a remplacé Anthony Davis, blessé, tandis que. L’officialisation est tombée vendredi soir après que les Nets ont annoncé le forfait de leur star pour l’événement. « Après une IRM de routine de son tendon gauche, il a été déterminé que l'ailier des Brooklyn Nets, Kevin Durant, aura besoin d'une période de récupération plus longue », ont écrit les Nets, désireux de ne prendre aucun risque avec KD.Dès lors, il a fallu lui trouver un remplaçant et le commissionnaire de la NBA Adam Silver s’est tourné vers Domantas Sabonis, dont l’absence de la liste a été vivement critiquée au vu de la très bonne saison du Lituanien.. L’homme aux 24 double-doubles depuis le début de la saison est placé sur la liste des remplaçants puisqu’une autre décision de la NBA a été prise dans la foulée. Celle de remplacer Kevin Durant dans la liste des titulaires par le joueur des Boston Celtics, Jayson Tatum, qui avait été initialement placé sur le banc. Pour rappel, le All-Star Game n’opposera pas les Conférences Est et Ouest sur le parquet. Les deux capitaines, LeBron James et Kevin Durant, choisiront le 4 mars les membres de leur équipe. Bien qu’il soit blessé, KD pourrait conserver son rôle de capitaine. La NBA n’a pas communiqué à ce sujet.Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas), LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Denver), Kawhi Leonard (Clippers)Rudy Gobert (Utah), Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Chris Paul (Phoenix), Zion Williamson (New Orleans), Devin Booker (Phoenix)Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston), Joel Embiid (Philadelphia), Kyrie Irving (Brooklyn)Jaylen Brown (Boston), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Ben Simmons (Philadelphia), Domantas Sabonis (Indiana), Nikola Vucevic (Orlando).