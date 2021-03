NBA - All Star Game : Conley remplace Booker

🌟 @utahjazz Guard @MCONLEY10 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Phoenix Suns guard Devin Booker on #TeamDurant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/5q8E6j0i9o

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) March 6, 2021

La consécration pour Conley à 33 ans

Team LeBron James

Rudy Gobert (Utah)

Team Kevin Durant

LeBron James et Kevin Durant avaient tous les deux choisi un joueur de Utah en dernière position lors de leur Draft jeudi soir, Rudy Gobert rejoignant l'équipe de la star des Lakers et Donovan Mitchell celle de la star des Nets. "Il n’y a aucun manque de respect envers le Jazz. Mais vous devez le comprendre, c’est comme dans les jeux vidéo. Personne ne prenait Utah quand il était gamin", s'était alors esclaffé "King James". Une plaisanterie qui n'a d'ailleurs peut-être pas fait rire tout le monde., puisque Mike Conley a été choisi par le commissionnaire Adam Silver pour remplacer Devin Booker, touché au genou, qui lui-même avait remplacé Anthony Davis, blessé au tendon d'Achille.A 33 ans, celui qui a porté les couleurs de Memphis de 2007 à 2019 avant de rejoindre Salt Lake City va enfin découvrir les joies du All Star Game !Il évoluera au sein de la "Team Kevin Durant", aux côtés notamment de Bradley Beal, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Jayson Tatum ou encore Joel Embiid. Mike Conley remplacera également Devin Booker lors du concours de tirs à 3 points, où il sera opposé à Stephen Curry, Jaylen Brown, Zach LaVine, Donovan Mitchell et Jayson Tatum.Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Dončić (Dallas), LeBron James (L.A. Lakers), Nikola Jokić (Denver)Jaylen Brown (Boston), Paul George (LA Clippers),, Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Phoenix), Domantas Sabonis (Indiana), Ben Simmons (Philadelphia)Quin Snyder (Utah)Bradley Beal (Washington), Kyrie Irving (Brooklyn), Kawhi Leonard (LA Clippers), Jayson Tatum (Boston), Joel Embiid (Philadelphia)Mike Conley (Utah), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Donovan Mitchell (Utah), Julius Randle (New York), Nikola Vučević (Orlando), Zion Williamson (New Orleans)Doc Rivers (Philadelphia)