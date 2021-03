NBA - All Star Game : Aucun cas positif

Aucun cas positif au Covid-19 au All Star Game. Lundi, au lendemain de la large victoire (170-150) de l'équipe de LeBron James sur celle de Kevin Durant, même si la superstar des Brooklyn Nets était absente, les organisateurs ont annoncé qu'aucun cas positif au Covid-19 n'avait été décelé lors de ce traditionnel évènement de la saison de NBA, qui s'était disputé dimanche soir sur le parquet d'Atlanta devant 2 500 spectateurs, jauge autorisée pour le rendez-vous. Tous les joueurs, les membres du staff ainsi que ceux de l'organisation officielle ont tous été testés. Et ce dès leur arrivée sur place. Ils l'ont même été à trois reprises. Ben Simmons et Joel Embiid, privés de ce All Star Game au dernier moment (ils devaient faire partie de la Team Durant) en tant que cas contact déclarés, se sont eux aussi prêtés à trois tests de dépistage au Covid-19, et les trois se sont avéré négatif.

Embiid et Simmons testés négatif eux aussi



En réalité, si les deux All Star des Philadelphia 76ers ont été interdits de participer à la rencontre par la NBA, ils le doivent à leur passage quelques heures plus tôt chez un barber de Philadelphie, qui a passé ensuite un test et appris qu'il était positif au Covid-19. La Ligue a donc préféré ne prendre aucun risque et a interdit aux deux joueurs de disputer ce match des étoiles. L'Australien et le Camerounais pourraient toutefois retrouver les parquets de NBA dès le prochain match des Clippers. Doc Rivers, leur coach aux Sixers et coach également dimanche de la Team Durant croise les doigts pour que cela soit le cas. « Tout va bien concernant leurs tests. Ils se sentent très bien. Ils voulaient vraiment jouer. Nous sommes déçus. Leur plus grosse inquiétude était de savoir s'ils pourront jouer leurs deux premiers matches à leur retour. On ne sait pas encore. Ce sera important. Ce serait compliqué de débuter la deuxième partie de saison sans l'un des deux. »