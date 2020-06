NBA : Abdul-Jabbar s’est inspiré de Bruce Lee durant sa carrière

L’année 2020 marque la fin de la carrière de Vince Carter en NBA. Monstre de régularité et de longévité, l’ancienne star des Toronto Raptors aura marqué l’histoire de la NBA pendant quatre décennies. Cependant, d’autres joueurs vedettes de NBA ont marqué l’histoire de la Ligue de par leur longévité. C’est le cas de Kareem Abdul-Jabbar qui a évolué en NBA de 1970 à 1989. Et si l’on en croit l’ancienne star des Lakers, cette longévité est due à un précieux conseil donné par Bruce Lee. « Bruce a toujours mis l’accent sur l’efficacité et les bienfaits des étirements. Avant nos entraînements, on s’étirait tout le temps. J’ai encore franchi un cap dans cette direction en me mettant au yoga, c’est le meilleur entretien possible pendant l’intersaison », a ainsi avoué l’ancien basketteur,interrogé par ESPN dans le cadre d’un documentaire consacré à la vie de Bruce Lee.

Une amitié qui a commencé à la fin des années 60

L’amitié des deux hommes commence à la fin des années 60. Évoluant encore au sein de l’université californienne de UCLA, Kareem Abdul-Jabbar est conseillé par un ami. Ce dernier lui suggère de contacter une jeune ceinture noire qui tente de se faire un nom à Hollywood : Bruce Lee. Rapidement, les deux futures légendes nouent une amitié forte, et multiplient les entraînements malgré la célébrité grandissante des deux athlètes. Cette relation connaîtra son apogée en 1972, avec le tournage du légendaire film « Le Jeu de la Mort » avec cette scène, devenue culte, de l’affrontement entre Bruce Lee et Kareem Abdul-Jabbar.