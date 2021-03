Orlando se vide petit à petit. Après Vucevic chez les Bulls et Fournier à Boston, c'est au tour d'Aaron Gordon de quitter la Floride. L'ailier fort du Magic va rejoindre Denver dans les prochaines heures selon ESPN et The Athletic. Gordon était suivi de très près par les Wolves, Houston et Boston. En échange, Orlando récupère Gary Harris, RJ Hampton et un premier tour de Draft.