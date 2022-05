NBA : A la recherche d'un coach, les Lakers ont approché Totts et Jackson

Le poste d’entraineur des Lakers est toujours vacant, près d’un mois après l’éviction de Frank Vogel. Le board de la franchise californienne s’active pour lui trouver un successeur et a approché dans cette optique Terry Stotts, passé par Atlanta (2002-2004) et Milwaukee (2005-2007) mais surtout renommé pour avoir fait du bon travail à Portland entre 2012 et 2021. Selon ESPN, « Stotts rejoint le processus de recherche des Lakers en tant que candidat ayant un historique de régularité en play-offs, de créativité offensive et une capacité à construire des relations avec ses joueurs vedettes ». Il faut dire que l’homme de 64 ans a su qualifier les Blazers pour les play-offs sur huit saisons consécutives, avec une finale de Conférence en 2019 comme meilleur résultat. Terry Stotts rentre dans une short-list dans laquelle figurent les assistants respectifs de Milwaukee et Toronto, Darvin Ham et Adrian Griffins. Mais ce n’est pas tout.

Mark Jackson pisté par les Lakers ... et les Kings

Les décideurs dans ce dossier, à savoir le directeur général Rob Pelinka, la propriétaire de la franchise Jeannie Buss, le conseiller Kurt Rambis et l’ancien coach Phil Jackson, ont également sondé Mark Jackson. Une information émise par The Athletic. Toutefois, celui qui n’a eu qu’une seule expérience de coach en NBA, avec les Golden State Warriors (2011-2014), pourrait poser ses valises ailleurs en Californie, du côté de Sacramento où il « fait partie des finalistes pour le poste de coach principal ». Un intérêt parallèle qui peut éventuellement faire les affaires de Terry Stotts. Les Los Angeles Lakers prennent leur temps pour trouver leur nouveau chef d’orchestre et insuffler un nouveau souffle à LeBron James et consorts. Avec un bilan de 33 victoires et 49 défaites sur la saison régulière, ils n’ont pas su se qualifier pour les play-offs. Une anomalie pour une franchise du standing des Lakers et leurs 17 titres de champions NBA.