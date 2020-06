2012-2013



Pour les débuts à Brooklyn, avec Deron Williams, Joe Johnson et Brook Lopez, les Nets remplacent Avery Johnson par P.J. Carlesimo sur le banc et sont sortis in extremis par Chicago en playoffs.



Bilan : 49 victoires, 40 défaites (quatrième place) - Premier tour de playoffs (4-3 face aux Bulls)

2013-2014



La saison censée tout changer, avec Jason Kidd aux manettes et Kevin Garnett, Paul Pierce et Jason Terry sur le parquet, se conclut par une demi-finale de conférence contre le Miami de LeBron James.



Bilan : 44 victoires, 38 défaites (sixième place) - Demi-finales de conférence (4-1 face au Heat)

2014-2015



La qualification pour les playoffs est plus difficile, avec un bilan pour la première fois négatif. Les Nets ne passent pas le premier tour en échouant contre Atlanta.



Bilan : 38 victoires, 44 défaites (huitième place) - Premier tour de playoffs (4-2 face aux Hawks)

2015-2016



Un bilan de 0-8 puis 9-23 lors de la première partie de saison, Deron Williams et Joe Johnson virés en janvier : pour la première fois depuis le déménagement à New York, les Nets ne voient pas les playoffs.



Bilan : 21 victoires, 61 défaites (quatorzième place)

2016-2017



La saison où Brooklyn a touché le fond. Personne ne fait pire que les Nets, qui affichent tout simplement le plus mauvais bilan de la Ligue cette année-là.



Bilan : 20 victoires, 62 défaites (quinzième et dernière place)

2017-2018



Et lorsqu'on touche le fond, l'avantage... c'est qu'on ne peut que remonter. Si les playoffs sont à nouveau manqués, Brook Lopez est échangé contre D'Angelo Russell. Caris LeVert débute aussi son aventure.



Bilan : 28 victoires, 54 défaites (douzième place)

2018-2019



Après trois ans sans playoffs, les Nets parviennent enfin à valider leur reconstruction. Pas plus loin, toutefois, qu'un premier tour.



Bilan : 42 victoires, 40 défaites (sixième place) - Premier tour de playoffs (4-1 face aux 76ers)

2019-2020

C'est la nouvelle ruée vers l'or : Kyrie Irving, DeAndre Jordan et surtout Kevin Durant signent, mais ce dernier est out pour la saison. Un probable premier tour ardu s'annonce, face à Milwaukee ou Toronto.(septième place)