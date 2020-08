National Basketball Activisme

De Bill Russell dans les années 1950 à Giannis Antetokounmpo en 2020, les joueurs NBA ont toujours eu une mission plus importante que marquer des paniers : lutter pour un monde plus juste. Le boycott des play-offs réalisé dans la nuit de mercredi à jeudi n'est qu'une étape supplémentaire, certainement la plus marquante, dans la lutte des basketteurs contre le racisme. Dès ses premières années, la ligue nord-américaine de basket a joué un rôle important dans la lutte contre la ségrégation. Des décennies plus tard et malgré un changement de millénaire, les basketteurs sont toujours en première ligne pour manifester contre les violences policières et le racisme institutionnalisé. Le symbole d'un activisme solidement ancrée dans une compétition sportive qui avance bien plus vite que la société américaine.



Pour un traitement plus juste des athlètes mais surtout pour alerter l'opinion publique sur le traitement réservé aux Afro-Américains, l'idée de boycott a traversé les décennies. Cette nuit, elle est devenue réalité, récompensant les efforts réalisés depuis tant d'années. Dans les années 60, Bill Russell était un des rares sportifs qui osaient défendre publiquement le mouvement pour les droits civiques. La carrière mais surtout la vie du joueur aux onze titres NBA avaient été rythmées par le racisme et les discriminations. Des années plus tard, rien n'a réellement changé, Thabo Sefolosha ou Sterling Brown ont été victimes de violences policières ces dernières saisons, mais l'activisme est rentré dans une nouvelle dimension.

La popularité de la NBA profite aux actions des joueurs

Avec les réseaux sociaux et la nouvelle popularité de la NBA, les joueurs ont pris conscience qu'ils avaient une plate-forme unique pour communiquer sur les combats à mener pour un monde meilleur. LeBron James, qui produit plusieurs émissions, est le fer de lance d'une génération qui n'hésite pas à honorer les victimes de violences policières comme Trayvon Martin ou Eric Garner, descendre dans la rue pour manifester, lutter contre les armes à feu ou critiquer ouvertement la politique de Donald Trump. Les combats du King rappellent ceux d'autres légendes des Lakers....



En 1968, Kareem Abdul-Jabbar était le premier à mettre en application ses menaces de boycott. Le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA avait renoncé aux Jeux olympiques de Mexico. L'an passé, il était revenu sur cette décision forte dans les colonnes d'USA Today. « Nous étions à l’apogée du mouvement des droits civiques. Juste avant que je décide de ne pas aller aux Jeux olympiques, Martin Luther King a été assassiné. Cela avait ébranlé notre patriotisme. »

La NBA, la ligue sportive la plus progressiste au monde ?

De manière générale, la NBA est le reflet de la société américaine. Et il n'y a pas que sur la question du racisme que le basket nord-américain est en avance sur son temps. Si Bill Walton a été emprisonné lors d'une manifestation étudiante contre la Guerre au Vietnam avant d'être drafté, c'est surtout la question du Sida qui a été mise sur le devant de la scène dans les années 1990. En 1991, Magic Johnson, un des meilleurs joueurs de l'histoire avait dévoilé sa séropositivité. En rejoignant plusieurs commissions, l'ancien meneur des Lakers était devenu un modèle bien au-delà du monde du basket qu'il a retrouvé pour une dernière saison en 1995-1996. Au XXIe siècle, c'est l'homosexualité qui avait été évoquée quand Jason Collins est devenu le premier athlète en activité dans une ligue majeure américaine à faire son coming-out.



A chaque fois, David Stern, le commissionner de l'époque avait pris des mesures pour augmenter l'impact social de sa Ligue. Sur la question du racisme, il s'était distingué en autorisant Mahmoud Abdul-Rauf à baisser les yeux pendant l'hymne américain en signe de désapprobation envers un drapeau qu'il considérait comme oppressant envers les musulmans. Cette solution avait été trouvée après une suspension quand le joueur de Denver ne s'était pas levé au moment du Star-Spangled Banner. Le dirigeant décédé en début d'année n'avait cependant rien pu faire pour Chris Hodges quand il a été écarté par les Bulls après une visite tumultueuse à la Maison-Blanche. Le coéquipier de Michael Jordan portait un habit traditionnel musulman au moment de recevoir les félicitations de George Bush et en avait profité pour lui faire passer un message sur la guerre du Golf. Les joueurs NBA ne partagent pas le même talent ou la même popularité, mais bien la même vision du monde.