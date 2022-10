Nate Robinson malade depuis plusieurs années

Après avoir appris que Dikembe Mutombo était atteint par une tumeur cérébrale, un deuxième ancien joueur NBA a annoncé publiquement avoir des problèmes de santé ce week-end.

Nate Robinson (38 ans), onze ans de carrière entre 2005 et 2016, a en effet publié un communiqué dans lequel il explique être "actuellement en traitement pour une insuffisance rénale". Une maladie dont il souffre "en privé depuis quatre ans".

Et si l’ancien triple vainqueur du concours de dunks en parle ouvertement désormais, c'est pour donner l'exemple. « Je partage ceci maintenant parce que je veux être la voix de tous ceux qui ont du mal à parler de cette maladie, et rassembler pour une plus grande cause : notre santé. Je n’ai jamais été un leader vocal sur le terrain. Je préférais montrer l’exemple, mais maintenant il est temps pour moi de prendre la parole et d’aider tous ceux qui sont touchés par la maladie rénale ou qui y sont confrontés. […] J’espère qu’à travers cette annonce, je pourrai aider d’autres personnes comme moi. »