Nate McMillan a envisagé démissionner à Atlanta

Drôle d’ambiance à Atlanta. Il y a quelque temps, Nate McMillan et Trae Young s’étaient pris la tête au sujet d’une blessure du meneur. Désormais, on apprend que le coach a pensé démissionner, même s’il entend désormais finir la saison avec l’équipe…

Que se passe-t-il ? Visiblement, l’ancien joueur des Sonics, reconverti dans le coaching depuis la fin des années 1990, avec des passages sur les bancs des Sonics, des Blazers, des Pacers et désormais des Hawks, n’arrive pas à s’adapter à la nouvelle génération de joueurs.

"J'entraîne une génération différente, par rapport à celle avec laquelle j'ai joué et que j'ai commencé à entraîner", expliquait-il ainsi récemment. C'est différent dans la façon de communiquer, de jouer et de voir le jeu. Les joueurs voient le jeu différemment, par rapport à l'époque où je jouais et à celle de mes débuts dans le coaching".

Coach « à l’ancienne », qui met l’accent sur la défense et la dureté physique, Nate McMillan a-t-il le sentiment que son message ne passe plus auprès des jeunes ? En tout cas, depuis sa finale de conférence en 2021 avec les Hawks, ses résultats sont décevants.