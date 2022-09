Moe Harkless, joker médical pour Oklahoma City

Avec la blessure (fracture au niveau du pied) pour toute la saison à venir de leur 2e choix de la dernière Draft, Chet Holmgren, le Oklahoma City Thunder a récupéré une « Disabled Player Exception », soit une enveloppe de recrutement afin de signer un joker médical.

Le club vient de dépenser ces 4,9 millions de dollars pour mettre la main sur Moe Harkless, un solide ailier de 29 ans passé par le Magic et les Blazers, et qui venait d’arriver aux Hawks. Avec son contrat de 4,6 millions de dollars, il rentre ainsi dans l’enveloppe offerte par la NBA au Thunder et apportera son expérience à un groupe extrêmement inexpérimenté… et encore destiné aux tréfonds de la conférence Ouest.

Pour le récupérer, Oklahoma City a tout de même dû lâcher le meneur/arrière tchèque Vit Krejci, mais le club a encore réussi à obtenir des choix de Draft, avec notamment un deuxième tour en 2029.

Du côté d’Atlanta, cet échange permet de repasser sous la barre de la « luxury tax » alors que le poste d’ailier est déjà bien occupé.