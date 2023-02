Mo Bamba et Austin Rivers suspendus après leur bagarre

La NBA n’allait évidemment pas se montrer tendre après un tel débordement sur l’un de ses terrains. Dans la foulée de la bagarre survenue lors de la rencontre entre Wolves et Magic, qui avait mené à cinq expulsions, le vice-président de la ligue, Joe Dumars, a annoncé les sanctions prises contre les joueurs impliqués.

Principaux mis en cause, Mo Bamba et Austin Rivers ont respectivement écopé de quatre et trois matchs de suspension. Pour avoir envenimé la situation, en agrippant notamment Austin Rivers au niveau du cou et en arrivant par derrière, Jalen Suggs a été suspendu pour un match.

Jaden McDaniels s’en tire pour sa part avec une amende de 20 000 dollars tandis que Taurean Prince, également expulsé lors de la rencontre, n’a reçu aucune sanction supplémentaire de la part de la ligue. Les suspensions des trois joueurs cités plus haut prennent effet à partir d’aujourd’hui. À noter que leur sanction les prive de leur salaire pour les matchs manqués, soit près de 300 000 dollars pour Mo Bamba par exemple.

Quant à l’origine de l’altercation ? « C’était du ‘trashtalking’ classique, il n’y avait rien d’irrespectueux ou de dingue, a assuré le joueur du Magic, Markelle Fultz. Rivers l’a clairement mal pris, il s’est rapproché du banc, et vous avez vu la suite. » Selon le rookie Kevon Harris, Mo Bamba aurait simplement dit à Austin Rivers que ce « n’était plus l’époque du lycée » après un tir à 3-points raté.