Milwaukee : Un retour sur les parquets chargé en émotion pour G.Antetokounmpo

G.Antetokounmpo : « C’est plus grand que le basketball »

"We're gonna remember the way we felt for the rest of our lives." pic.twitter.com/O2yh2eajyp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 30, 2020

G.Antetokounmpo : « Je ne devrais pas avoir peur »

Le sport a repris ses droits dans la bulle d’Orlando. Une semaine après l’agression subie par Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, de la part d’un policier qui lui a tiré sept fois dessus et quatre jours après le boycott du match 5 face au Magic de la part des Milwaukee Bucks, la NBA a repris son activité mais rien ne sera sans doute plus comme avant. Une action de la part des joueurs de la franchise du Wisconsin qui a eu un écho bien au-delà du basketball, poussant d’autres sportifs à se lever et à dire « Plus jamais ça » au travers d’un arrêt momentané des compétitions, mais également bien au-delà du sport. Pour Giannis Antetokounmpo, ce retour à l’ordinaire n’était pas si ordinaire que ça. Avant la rencontre qui a permis au Bucks de sceller le sort de la série face au Magic, le « Greek Freak » a laissé échapper quelques larmes au moment de l’hymne américain, une émotion rare de la part du Grec.A l’issue de la rencontre, face à la presse, Giannis Antetokounmpo est revenu sur ce qui s’est passé après la décision unanime de la part des Bucks de refuser d’entrer sur le parquet mercredi dernier. « Une chose qui m’a ému en tant qu’être humain, c’est que, si vous voulez vraiment accomplir quelque chose et que quelque chose soit fait, vous le pouvez, a assuré l’international grec. Nous avons été en mesure d’obtenir les coordonnées de la famille de Jacob Blake en une trentaine de minutes. Puis nous nous sommes rassemblés en tant qu’équipe, nous nous sommes mis en cercle puis nous avons pu échanger avec son père. » Des échanges qui ont confirmé son impression que ce mouvement va bien au-delà du seul basketball. « Son père était en pleurs au moment de nous dire à quel point ce que nous avons fait ce jour-là était puissant pour sa famille et lui. Pour moi, ceci est plus grand que le basketball. C’est plus grand que le basketball, ajoute Giannis Antetokounmpo. Il y aura évidemment des matchs où vous serez là et marquerez 30, 35, 50 points ou quoi que ce soit mais, ça, ça va rester dans les mémoires. Ce que nous avons ressenti, c’est quelque chose que nous garderons en mémoire pour le reste de nos vies. »La situation actuelle aux Etats-Unis, avec des agressions contre des membres de la communauté noire qui continue de faire les gros titres, est plus qu’inconfortable pour Giannis Antetokounmpo. Lui qui vit aux Etats-Unis depuis plusieurs années, avec ses frères qui l’ont suivi, le natif d’Athènes avoue avoir peur pour sa famille, lui qui vient d’avoir un fils. « J’ai échangé avec mon frère qui a grandi ici alors que, en ce qui me concerne, je suis là depuis sept ans. J’ai parlé avec mes coéquipiers. La situation est difficile. Les gens ont peur de marcher dans la rue à cause de la couleur de leur peau, résume l’international grec qui a voulu mettre l'accent sur cette sensation de peur. Vous avez peur pour votre vie. Je pense qu’il faut que ça change. Je suis devenu père il y a de cela quelques mois, j’ai parlé avec ma compagne et c’est effrayant. C’est effrayant d’élever un enfant et de fonder une famille ici. C’est effrayant. » Une peur qu’il ne veut plus subir, avec l’espoir que le mouvement lancé par son équipe avec ce boycott historique puisse mener vers un changement plus profond. « Je ne veux pas avoir la sensation de pouvoir avoir peur à chaque instant durant lequel mon fils et ma famille marche dans la rue, je ne devrais pas avoir peur, ajoute-t-il. J’essaye simplement de m’informer autant que possible. » Mais, avant cela, le sport a repris ses droits et, désormais, c’est le Miami Heat qui sera sur le chemin des Bucks.