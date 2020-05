Les abonnés au compte Twitter de Giannis Antetokounmpo ont dû être très surpris jeudi soir quand ils ont vu apparaître des tweets racistes et insultants de la part du MVP en titre. « Stephen Curry, j’ai couché avec ta femme », Va te faire foutre LeBron James, qui a essayé d’engager un tueur à gages pour moi », « Les Bucks sont une équipe raciste qui me traite d’esclave nègre si je ne marque pas 60 points par match », « Va te faire foutre Khris Middleton, je veux jouer avec un vrai shooter », « Je vais aux Warriors », ou « Va te faire foutre Kobe Bryant », était-il notamment écrit sur le compte du Grec. Rapidement, son frère Kostas a fait savoir que le compte du « Greek Freak » avait été piraté, ainsi que les données de son téléphone et ses comptes bancaires. Les tweets ont ensuite été supprimés, et dans la nuit, Giannis Antetokounmpo a publié un long message pour s’excuser, même s’il n’était évidemment pour rien.

"Une enquête est actuellement en cours"



"Salut tout le monde ! Je suis de retour et je voulais vous parler de l’incident de tout à l’heure sur les réseaux sociaux. J’ai été piraté et une enquête est actuellement en cours. Les tweets étaient extrêmement inappropriés et je suis si déçu et dégoûté que quelqu’un dise les terribles choses qui ont été dites. Je me sens mal pour les Bucks, Khris (Middleton, son coéquipier, ndlr), LeBron et la famille Curry, qui étaient inclus dans ces tweets faux et méchants. Je me sens particulièrement mal envers la famille Bryant, pendant cette période de deuil où elle ne devrait pas être sujette à ce type de négativité et de mauvais comportement. Merci à tous de toujours soutenir ma famille et, s’il vous plait, prenez soin de vous ! »



