Miles Bridges vise un retour en mars

« C’est un long processus, et je pourrais être de retour en mars. » Telle est l’annonce faite par Miles Bridges, à la mi-temps d’un match entre Michigan State et Indiana. Cette déclaration intervient alors que l’intéressé a récemment été cité dans une affaire de violences conjugales sur son ancienne compagne devant ses enfants. En novembre dernier, il a notamment écopé d’une peine de trois ans de prison avec sursis, sans admettre sa culpabilité pour autant.

Depuis, il n’a pas rejoué pour les Hornets, avec qui il devait négocier une prolongation de contrat lors de la dernière intersaison. La franchise basée à Charlotte avait d’ailleurs démenti en décembre toute négociation en ce sens. L’explication est simple : d’autres sanctions, de la part de la NBA cette fois, devraient tomber pour le joueur de 24 ans.

« La NBA mène une enquête et je ne sais pas quand elle va se terminer, déclare Mitch Kupchak, le GM de la franchise de Caroline du Nord. Quand elle se terminera, nous aurons plus d’informations et on s’en tiendra à ça. Je vous laisse imaginer l’impact que cela a eu sur notre équipe cette année… »

On rappelle que la saison passée, Miles Bridges a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec plus de 20 points de moyenne, ce qui lui a permis d’être cité dans la course au titre de meilleure progression de l’année.