Miles Bridges bientôt de retour face aux juges

Les déboires judiciaires de Miles Bridges sont loin d’être terminés. Le joueur des Charlotte Hornets a comparu cette semaine devant un tribunal du comté de Los Angeles. Il avait été convoqué à cette audience préliminaire pour répondre à des accusations de violences conjugales qui avaient conduit à son arrestation en juillet.

Libéré depuis, après avoir versé une caution de 130 000 dollars, l’ailier a encore un peu de temps devant lui pour préparer sa défense car la date de son procès a été reportée au 16 septembre. Pour mémoire, le joueur de 24 ans avait plaidé non coupable lors de sa comparution, en juillet dernier, devant une juridiction de Los Angeles. Sous le coup de trois chefs d’inculpation, il est accusé d’avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants, fin juin.

Sa compagne ne peut plus se taire

« Je ne peux plus me taire. J’ai permis à quelqu’un de détruire mon foyer, de me maltraiter de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants pour la vie. Je n’ai rien à prouver au monde, mais je ne permettrai à personne qui pourrait faire quelque chose d’aussi horrible d’avoir aucun remords et de donner une image de moi que je ne suis pas », avait dénoncé sa compagne, Mychelle Johnson, sur les réseaux sociaux.

De son côté, la franchise des Hornets, qui n’a pas proposé de nouveau contrat à son joueur, avait déclaré : « Ce sont des accusations très sérieuses que nous continuerons à surveiller. Comme il s’agit d’une affaire judiciaire, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment. »

Considéré comme l’un des joueurs ayant le plus progressé la saison dernière, il avait terminé meilleur marqueur de son équipe avec plus de 20 points de moyenne, son record en carrière.