Mike Conley souligne le leadership d’Anthony Edwards

Si tout n'a pas été réussi dans la saison des Wolves, entre les blessures, le manque de continuité et une entente Rudy Gobert – Karl-Anthony Towns loin d'être parfaite, la franchise de Minnesota peut au moins se féliciter des performances d'Anthony Edwards. Avec ses 24.6 points de moyenne, il est devenu All-Star et ses qualités ont frappé Mike Conley.

« Ce que j’ai aimé en premier chez lui ? Je dirais d’abord sa mentalité », répond l'ancien meneur du Jazz pour le podcast de Vince Carter. « Il a cet état d’esprit que certains des plus grands joueurs ont. Du genre : ‘Je veux défendre sur ce gars. Je sais que c’est le meilleur joueur d’en face, je le veux pour moi ce soir. À chaque minute de chaque match, c’est quelque chose qui est important pour lui, d’être présent. »

Surtout, l'arrière commence à avoir de l'expérience, avec déjà trois saisons dans les jambes, alors qu'il va fêter ses 22 ans seulement le 5 août. « Ce n’est pas habituel pour moi de voir ça, surtout aussi jeune. D’avoir saisi ce truc à un âge aussi jeune, c’est important », poursuit Conley. « Il y a sa défense, mais aussi sa capacité à scorer, son shoot, sa dimension physique, il joue avec agressivité, et il a toutes ces choses qu’on ne peut pas vraiment enseigner. Ce sont toutes ces choses qui font de lui un joueur particulier. On peut espérer qu’il va continuer à progresser. »

Étincelant face aux Nuggets au premier tour des playoffs, avec 31.4 points de moyenne à 48% de réussite au shoot, Anthony Edwards prend petit à petit une nouvelle dimension chez les Wolves. « Il a ce truc. Il prend ses responsabilités, conclut le meneur. « Ça va être le premier à dire qu’il est le gars qui a manqué une rotation, ou a merdé sur quelque chose. C’est un comportement de vrai leader. Il ne l’est pas seulement sur le terrain à donner l’exemple à sa façon de travailler, mais il use aussi de sa voix. Il comprend le jeu. Plus il continuera à bien comprendre le jeu, plus ce sera facile pour lui de parler aux autres, de corriger un coéquipier. »