Mike Brown a redonné le sourire aux Kings

Depuis 17 ans, les Kings n'ont plus connu les playoffs, et c'est un record de médiocrité en NBA. Une triste série qui va prendre fin dans quelques heures, ou quelques jours, puisque la franchise californienne a besoin d'un simple succès pour valider sa place en playoffs. A la tête de la formation, Mike Brown. Ancien coach des Cavaliers et des Lakers, mais aussi ancien assistant de Gregg Popovich et de Steve Kerr, il fait partie des favoris pour remporter le trophée de Coach Of The Year. Une récompense qu'il a déjà raflée en 2009.

« Comme c’est encore un peu tôt, je ne peux pas dire pour l'instant que c’est ma plus belle expérience », a-t-il confié dans un podcast « Mais c’est clairement un des deux ou trois grands moments de ma carrière. Essentiellement pour l’énergie qui gravite autour de la franchise, de la ville, avec les gens. »

Une énergie symbolisée par ce rayon laser qui crève le ciel de Sacramento à chaque victoire, mais aussi une salle pleine à craquer qui n'a pas encore connue les playoffs. Célèbres pour leurs cloches dans les années 2000, les fans ont retrouvé leur enthousiasme et ils font du bruit comme aux plus belles années de la formation emmenée à l'époque par Chris Webber et Vlade Divac.

« Je vois les visages des fans quand je sors, je constate la joie, la fierté qu’ils ont et qu’on a pu leur apporter. Il n’y a rien de plus agréable dans la vie, d’après moi, que de toucher des gens inconnus, de leur apporter du bonheur. Accomplir quelque chose plus grand que soi, c’est sans équivalent comme sentiment. ».