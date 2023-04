Mikal Bridges s'en veut après le "sweep" des Nets

Alors qu’il s’était imposé comme le leader des Brooklyn Nets depuis son arrivée dans le cadre du transfert de Kevin Durant, Mikal Bridges est redescendu de son nuage lors de la série face aux Philadelphia Sixers. Sur les trois derniers matchs du « sweep » reçu par son équipe, il a certes tourné à 20.3 points de moyenne, mais à 36% de réussite au tir (21/59).

"J'ai l'impression que lors des derniers matchs, j'ai laissé tomber mon équipe", a-t-il ainsi expliqué. "Je déteste ne pas pouvoir [gagner] un match pour eux. Ça me fait mal alors que j'essaie, mais c'est comme ça. Je l'assume et je réalise que tout ce que je peux faire, c'est m'améliorer. C'est le plus important pour moi."

Alors qu’il devait aussi s’occuper de James Harden en défense, l’ancien de Villanova avait sans doute un costume un peu trop grand pour ses premiers playoffs en tant que première option de son équipe. Mais il promet de revenir plus fort !

"J'aime mes gars à mort et je leur ai dit : 'C'est de ma faute, je suis désolé de ne pas avoir pu faire gagner quelques matchs'", continue-t-il à propos de ce "sweep" encaissé face aux Sixers. "Je voulais juste réussir quelques tirs, mais je leur ai promis que je serai meilleur la prochaine fois."