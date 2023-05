Miami est trop fort pour Boston et se rapproche des Finals

Les Celtics étaient dos au mur dans ce Game 3, mais jamais ils n'ont affiché l'intensité et le rythme nécessaires pour bousculer cette équipe de Miami en pleine confiance. La preuve : après des tirs à 3-pts de Gabe Vincent (29 points) et Max Strus, le Heat passe un 9-1, fait un premier écart et permet à ses spectateurs de s'enflammer dès le premier acte. Dans la foulée, Miami enfonce le clou avec un 9-0 pour conclure ce premier quart-temps (30-20).

Bam Adebayo (13 unités) écrase encore davantage les débats en deuxième quart-temps avec plusieurs gros dunks. Un panier primé de Duncan Robinson sonne comme un coup derrière la tête des Celtics. Ces derniers coulent et l'écart est de plus en important. Jaylen Brown (12 points) tente de réveiller les finalistes 2022, mais se manque totalement. Le Heat rejoint les vestiaires à la mi-temps avec la main sur la rencontre (61-46).

Les hommes de Joe Mazzulla allaient-ils enfin proposer une réaction après la pause ? Non, car Miami étouffe dans l’œuf toute possibilité de révolte avec un 13-2 dans ce troisième quart-temps. On passe alors la barre des 30 points d'écart et la rencontre est pliée (93-63). Boston ne répond plus du tout... Le dernier quart-temps est évidemment sans intérêt, Miami s'impose 128-102 et mène 3-0. Les Celtics sont presque morts, le Heat quasiment en Finals, comme Denver.