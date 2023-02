Meyers Leonard heureux d’avoir sa chance à Milwaukee

« Presque euphorique. » Telle a été la sensation pour Meyers Leonard au moment de retrouver une salle d’entraînement NBA. Quasiment deux ans après sa sortie antisémite sur Twitch, qui lui a valu d’être poussé vers la sortie, l’ancien joueur du Heat et des Blazers tente de réintégrer la grande ligue. Les Bucks lui ont récemment offert un contrat de dix jours.

L’intérieur âgé de 30 ans, condamné par la ligue à l’époque à payer une amende 50 000 dollars, a multiplié les initiatives auprès de la communauté juive depuis sa sortie de route. Il vise ce retour en NBA, plutôt que de prendre une retraite anticipée comme il l’avait envisagée, pour poursuivre sa quête de rédemption.

« Cela aurait été lâche de s’enfuir et de me dire que j’ai gagné assez d’argent, que je veux aller commencer ma vie ailleurs. J’ai senti que je devais à tous ceux qui ont cru en moi, à ma famille, à mon fils, de faire les choses de la bonne façon », justifie l’intérieur selon qui les Bucks ont fait preuve de « beaucoup de courage » en le signant.

« Meyers a été vraiment, vraiment diligent et consciencieux pour s’engager avec la communauté juive, reconnaissant qu’il n’y a pas de place pour l’antisémitisme, les insultes antisémites ou tout type de discours de haine. Il nous en a parlé sincèrement. On pense qu’il s’agit de quelqu’un de très courageux, qui a essayé d’en faire une expérience pédagogique pour lui et les autres », juge d’ailleurs son coach Mike Budenholzer.