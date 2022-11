Mexico voudrait avoir une franchise NBA

Depuis quelques années, le sujet de l'expansion de la NBA revient régulièrement sur la table et à chaque fois, la ligue écarte cette possibilité, en expliquant que rien n'est programmé à court terme. Néanmoins, deux villes sont déjà candidates si de nouvelles franchises venaient à voir le jour : il s'agit de Seattle et de Las Vegas. Visiblement, une troisième ville aimerait avoir son mot à dire dans ces discussions : Mexico. Ce n'est pas un hasard car la capitale du Mexique s'est imposée dans le paysage NBA : la ligue y organise des matches de saison régulière et on y trouve également une équipe de G-League désormais.

Alors, Mexico bientôt en NBA, est-ce crédible ? « L’expansion de la NBA n’est actuellement pas à l’ordre du jour, mais à un moment donné, si nous devions nous orienter vers une expansion, il n’y a aucun doute que Mexico devrait être l’une des villes à prendre en considération avec une foule d’autres villes très importantes et pertinentes en Amérique du Nord », a répondu Mark Tatum, le numéro 2 de la NBA derrière Adam Silver.

La ville a évidemment beaucoup d'avantages pour la NBA, notamment sur le plan logistique. « Il existe une structure de classe mondiale à Mexico, l’Arena CDMX, où nous avons joué des matches au Mexique, et c’est déjà la salle de l’équipe de la G-League, les Capitanes », poursuit le dirigeant de la NBA. « Ce n’est donc pas un problème. Et les déplacements ne sont pas un problème. C’est un vol assez court pour plusieurs de nos équipes, notamment celles du Texas, de la Floride et de la Nouvelle-Orléans. Depuis l’Arizona, c’est en fait un vol assez court. Donc, c’est le genre de choses que nous prenons en considération, et pour toutes ces raisons, on se devra de l’envisager. »

Mexico a aussi un autre point fort évident : sa puissance économique. Avec plus de 20 millions d'habitants, la ville a un potentiel énorme pour la NBA. « Les gens ne s’en rendent pas compte. En termes de population, il n’y a pas de ville plus grande que Mexico en Amérique du Nord », conclut Mark Tatum. « Et le pays compte 125-130 millions d’habitants et il y a une proximité avec les États-Unis. »