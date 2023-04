Memphis : Steven Adams reste à l'infirmerie

Assurés de terminer 2e de la conférence Ouest, les Grizzlies devront attendre mardi soir pour connaître le nom de leur adversaire au premier tour. Et pour l'instant, quatre formations sont en lice pour finir 7 ou 8e à l'Ouest. Il s'agit des Clippers, des Warriors, des Lakers et des Pelicans. Ce qui signifie que ce sera du très costaud pour les jeunes Grizzlies.

Et à propos de "costaud", ils devront encore se passer de Steve Adams, leur pivot titulaire. Touché au genou depuis janvier, l'intérieur néo-zélandais n'est pas encore en mesure de reprendre l'entraînement, et selon ESPN, il y a même peu de chances qu'on le revoie pendant les playoffs. Victime d’une entorse d'un ligament croisé du genou droit, Adams a subi plusieurs interventions pour accélérer la cicatrisation de l'articulation, mais ce n'est pas suffisant pour rejouer.

Même si l'équipe reste sur 13 victoires en 17 matches, c'est évidemment un coup dur pour les coéquipiers de Ja Morant, d'autant que l'équipe a aussi perdu pour plusieurs mois son "energizer" Brandon Clarke. Certes, Jaren Jackson Jr a haussé son niveau de jeu mais l'équipe manque de kilos, de taille et d'expérience pour se frotter aux cadors de l'Ouest.

A défaut de taille et d'expérience, les dirigeants ont décidé d'offrir un vrai contrat à Kenneth Lofton Jr. Petit intérieur au physique de Charles Barkley, il vient d'être nommé Rookie Of The Year en G-League, et il pourrait grappiller quelques minutes en playoffs.