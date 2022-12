Même Wilt Chamberlain n’avait pas fait aussi bien que Luka Doncic

Jamais un joueur n'avait inscrit 60 points, capté au moins 20 rebonds et distribué 10 ballons dans un même match. Pas même le légendaire Wilt Chamberlain. Cette nuit, Luka Doncic a écrit une nouvelle page d’histoire à lui tout seul. En 47 minutes de jeu face aux Knicks, il a donc inscrit ses 60 points (21/31 aux tirs dont seulement 2/6 de loin et 16/22 aux lancers-francs), un record en carrière complété par 21 rebonds (record en carrière également) et 10 passes décisives. Seul James Harden, en 2018, avait déjà posté un triple-double tout en marquant 60 points.

« Tout le monde est encore sous le choc. Il est spécial. L'histoire du jeu est écrite par les joueurs et elle a encore été écrite ce soir », formule Jason Kidd, dont le joueur vedette s’est par ailleurs emparé du record de franchise aux points, détenu jusqu'ici par Dirk Nowitzki (53 unités), et même celui de l'American Airlines Center.

Cette ligne de statistiques est d’autant plus impressionnante que le Slovène l’a postée au cœur d’une folle fin de rencontre face aux New-yorkais. Ces derniers menaient encore de neuf points à 33 secondes du terme. Mais Luka Doncic et ses coéquipiers ont multiplié les exploits jusqu’à ce passage sur la ligne des lancers-francs, à quatre secondes de la fin, où Dallas comptait encore trois points de retard (112-115).

Miracle après un lancer-franc

Le Slovène a rentré le premier lancer puis manqué volontairement le second, avant de rentrer un tir miraculeux en se jetant par terre pour égaliser. « Je ne sais pas, on a eu un peu de chance. On a fait rentrer JaVale (McGee - qui n'avait pas joué jusqu'ici mais a bataillé sur le rebond offensif), tout froid. Il a fait du bon travail. Je ne sais pas qui a touché le ballon, JaVale ou C-Wood. Mais je pense que ça devait arriver. »

« Ce garçon n'abandonne jamais. Vous pouvez le voir. Il continue à jouer et ses coéquipiers n'ont pas abandonné. Tout le monde a joué un rôle pour faire une grosse fin de match, note Jason Kidd, dont l’équipe a fini par s’imposer en prolongation (126-121). On est assis ici tous les soirs et on a de la chance. Les gens en ont pour leur argent quand ils viennent le voir jouer. Il fait le spectacle. Mais ce qui compte pour lui, c'est de gagner. »