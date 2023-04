Meilleur défenseur de l'année : Jaren Jackson Jr succède à Marcus Smart

Ce soir, pour le Game 2 entre les Grizzlies et les Lakers, la NBA va remettre son premier trophée individuel de la saison, et c'est Jaren Jackson Jr. qui sera à l'honneur puisque l'intérieur de Memphis vient d'être élu Meilleur défenseur de l'année. Meilleur contreur de la NBA, il devance dans les votes Brook Lopez et Evan Mobley, et il succède à Marcus Smart.

Agé de 23 ans, "JJJ" est le 2e plus jeune vainqueur du trophée, devancé de quelques jours par Dwight Howard en 2009. C'est un choix logique puisque le jeune ailier-fort des Grizzlies est devenu un véritable épouvantail en défense par son envergure et son timing, et son activité lui permet aussi de défendre sur plusieurs postes différents.

Lorsqu'on regarde les résultats du scrutin, on découvre Draymond Green à la 4e place, suivi de Bam Adebayo à la 5e place. Transféré l'été dernier du Jazz aux Wolves, Rudy Gobert n'apparaît pas dans le classement, et c'est une première depuis 2014 ! Le Français a mis du temps à trouver ses marques dans sa nouvelle équipe, et les présences de Karl-Anthony Towns et de Naz Reid dans la raquette ont limité son impact dans les contres.

Rappelons enfin que depuis cette année, le vainqueur se voit remettre le Hakeem Olajuwon Trophy en hommage à l'ancien pivot des Rockets, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. "The Dream" fait partie des rares joueurs à avoir remporté la même année le trophée de MVP et celui de meilleur défenseur de l'année.