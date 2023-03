Maxi Kleber n’a pas eu le temps de réfléchir

« Lorsqu'il a fait la passe, j'ai su que je devais déclencher rapidement. » C’est le moins que Maxi Kleber puisse dire. Lorsqu’il a reçu le ballon de la part de son coéquipier Kyrie Irving, pris à deux par Dennis Schroder et Wenyen Gabriel, l’Allemand a eu à peine une seconde pour déclencher son tir à 3-points sur le parquet des Lakers.

« C'était une sensation incroyable, poursuit le héros inattendu de la soirée. Une fois que j'ai lâché le ballon, je l'ai vu en l'air et je me suis dit : 'Oh, bon sang, il a une chance de rentrer'. Tout d'un coup, il est entré, et l'instant d'après, toute l'équipe courait vers moi. C'était une expérience vraiment cool. »

Et c’est ainsi que l’intérieur des Mavs a permis à sa formation de s’imposer au buzzer à Los Angeles, grâce à ce tir primé, généré par toute l’attention portée sur son meneur de jeu. « C'est une question de confiance avec ses coéquipiers, et Maxi était au bon endroit au bon moment », apprécie ainsi Jason Kidd.

Son shooteur s’est lui aussi montré reconnaissant envers son coéquipier, pour sa confiance et son attitude. « Il m'a dit que c’était la rédemption, rapporte l’Allemand auteur de 10 points dans le match. C'est un bon coéquipier, il trouve les bons mots, il a été toujours là pour moi. J'étais dans une mauvaise passe ces derniers matchs, il m'a dit que c'était l'heure de la rédemption. »