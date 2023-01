Mason Plumlee change de main, et ça change tout au niveau du tir

Sans faire de bruit, Mason Plumlee fait sa petite carrière en NBA. Et à 32 ans, l’ancien joueur des Nuggets et des Nets réalise sa meilleure saison dans la ligue, à 12.2 points et 9.8 rebonds de moyenne. Particulièrement efficace puisque, sur les 14 derniers matchs, il tourne à 17.5 points et 11.2 rebonds à 75.8% de réussite, il a notamment brillé lors du dernier match face aux Chicago Bulls, dominant le All-Star Nikola Vucevic avec 21 points à 9/9, et 12 rebonds. Une efficacité marquante, d’autant qu’il a changé de main au niveau de son tir lors de la dernière intersaison…

« Vous savez, c'est juste qu'il n'a jamais perdu confiance en lui » assure son coéquipier Terry Rozier. « Je pense que nous respectons tous cela chez lui, c'est un excellent coéquipier avant tout, il met toujours les gars à l'aise, donc nous aimons jouer avec Mason et nous sommes tous heureux de le voir jouer au basket de cette manière ».

Car Mason Plumlee tirait à 39.2% depuis la ligne des lancers-francs la saison dernière. Un pourcentage désastreux qui l’a poussé à changer sa routine en les tirant désormais main gauche. Un pari payant puisqu’il tire au-dessus des 60% cette saison !

« Il a de si bons instincts, il feinte et crée le contact. Par rapport aux vidéos que j'ai regardées l'année dernière, il n'allait pas autant au contact » explique son coach, Steve Clifford. « Il est agressif vers le panier et il se sent bien avec sa manière de tirer les lancers-francs. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient capables de faire ce qu'il a fait (changer de main de tir). Il a travaillé ça tout l’été, donc il a confiance en lui ».