Markelle Fultz retourne à l'infirmerie

Cent trente et un. C'est le nombre de matches NBA disputés par Markelle Fultz (1m90, 24 ans) depuis son arrivée chez les pros. Numéro 1 de la Draft 2017, l'ancien arrière des Sixers cumule les galères, et l'Orlando Sentinel annonce qu'il va manquer la reprise en raison d'une fracture du gros orteil gauche. Son pied a été placé dans une botte de protection, et il ne sera fera pas opérer.

En attendant une guérison complète, il va manquer le camp d'entraînement, qui débute lundi, et la présaison. Ce n'est d'ailleurs pas certain qu'il soit rétabli pour la reprise de la saison régulière, le 19 octobre prochain. Orlando débutera la saison à l'extérieur avec un premier match à Detroit, puis un second à Atlanta.

Le duo Fultz-Harris à l'infirmerie

C'est un nouveau coup dur pour le joueur dont le début de carrière s'est essentiellement passé à l'infirmerie. Il y a d'abord eu problème nerveux au niveau de l'épaule qui l'empêchait de shooter, puis en janvier 2021, il s'était rompu un ligament d'un genou.

Revenu en février dernier, après treize mois d'absence, il avait tourné à 10.8 points et 5.5 passes de moyenne. Des chiffres très proches de ses statistiques en carrière, passée entre Philadelphie et Orlando. Sous contrat jusqu'en 2024, Fultz rejoint Gary Harris à l'infirmerie. L'ancien arrière des Nuggets s'est déchiré un ménisque cet été et après son opération début septembre, son absence est estimée à deux mois.