Mark Cuban en veut au père de Jalen Brunson

Critiqué pour avoir laissé filer Jalen Brunson sans aucune contrepartie l’été dernier, Mark Cuban a finalement réagi. Le propriétaire des Dallas Mavericks explique que c’est le père du meneur, Rick, qui a poussé son fils à quitter le Texas pour New York…

"C'est parti en sucette quand Rick a pris le contrôle, quand les parents sont entrés dans la danse", a expliqué Mark Cuban. "On n'allait pas prendre une décision aussi importante après ce que nous avait dit Aaron [Mintz, son agent] sur ce que voulait son père en juillet. Et Nico [Harrison, le GM des Mavs] me disait en février [de l'an passé] qu'il était d'accord avec moi, mais que l'intérêt avec New York était trop lié avec sa famille pour qu'on le surmonte."

En coulisses, il est clair que les Knicks ont manoeuvré pendant des mois pour recruter Jalen Brunson, recrutant son père comme assistant. Mais pourquoi les Mavs n’ont-ils pas essayé de l’échanger alors que tout indiquait qu’il avait l’intention de partir ?

"On pensait qu'on pouvait le faire changer d'avis", poursuit Mark Cuban. "On voulait le prolonger et on voulait surtout garder le même groupe pour finir la saison ensemble. On pensait que c'était possible car JB continuait à maintenir qu'il était bien avec nous. JB ne nous a jamais donné d'indication [qu'il voulait partir]. Ce sont les parents qui ont posé le seul problème. Même son agent nous a dit : au pire, on peut faire un sign and trade."