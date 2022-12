Malgré sa fracture du pouce, Domantas Sabonis ne voulait pas lâcher les Kings

La solution la plus sage était l’opération. Victime d’une fracture du pouce, Domantas Sabonis aurait dû passer par la case chirurgie, et manquer ainsi quatre à six semaines de compétition. Sauf que le Lituanien ne voulait pas abandonner ses coéquipiers…

"L'été a été long, les attentes sont importantes et tout le monde a bossé", rappelle-t-il. "Donc manquer beaucoup de matches ne semblait pas la bonne chose à faire. Je n'aime pas rester assis sur le banc, surtout en tenue civile. J'y perds mon temps. Si je peux jouer malgré ça, au moins, je dois essayer."

Avec la densité de la conférence Ouest, la moindre mauvaise série peut être fatale et Domantas Sabonis ne voulait pas que ses Kings, actuellement à la 6e place (18 victoires - 15 défaites), ne décrochent, alors qu’ils n’ont plus goûté aux playoffs depuis 2006…

La « chance » de Domantas Sabonis, c’est qu’il est gaucher et que sa fracture touche sa main droite. De quoi lui permettre de jouer les yeux dans les yeux avec Nikola Jokic puisqu’il a compilé 31 points, 10 rebonds et 5 passes dans la victoire face aux Nuggets du Serbe !

"Il a une fracture du pouce et il joue malgré la douleur face à Nikola Jokic...", admire son coéquipier De’Aaron Fox. "Il est là, il se bat. Il va au rebond alors qu'il sait que sa main va être touchée, frappée. Il montre sa dureté. Il veut gagner et n'est pas venu pour le futur, mais pour remporter des matches dès maintenant."