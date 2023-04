Malcolm Brogdon, meilleur sixième homme de l'année

Moins spectaculaire et moins scoreur qu'Immanuel Quickley, Malcolm Brogdon décroche le trophée de meilleur sixième homme, qui récompense chaque année, le meilleur remplaçant de la NBA. La lutte a été très serrée jusqu'au bout puisque l'arrière des Celtics cumule 408 points avec 60 1ère place, contre 326 points pour Quickley, qui obtient 34 1ère place.

Derrière ce tandem, Bobby Portis (Bucks) est un beau 3e, tandis que Norman Powell (Clippers) et Malik Monk (Kings) complètent le Top 5. Plus bas, on retrouve Russell Westbrook (Lakers/Clippers), Austin Reaves (Lakers) ou encore Christian Wood (Mavericks).

Arrivé à Boston cet été, Brogdon a terminé la saison avec 14.9 points, 4.2 rebonds et 3.7 passes de moyenne, et son adresse aux tirs est remarquable : 48% / 44% / 87% ! Rookie Of The Year en 2017, Brogdon n'est que le 2e joueur de l'histoire à réaliser ce doublé après Mike Miller, l'ancien shooteur du Magic, des Grizzlies et du Heat.

Brogdon est le premier joueur de Boston à remporter ce trophée depuis Bill Walton en 1986, et la belle histoire, c'est qu'il est le premier à remporter le John Havlicek Trophy, le nom donné à cette récompense en hommage à l'ancienne légende des Celtics.