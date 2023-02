Maladroit, Joel Embiid s'est mis en mode Bill Russell

Toujours un peu malade, Joel Embiid a eu du mal à retrouver du rythme face aux Grizzlies. Affreusement maladroit à 2/14 au tir en première mi-temps, le Camerounais a donc décidé de mettre l’accent sur la défense pour aider son équipe à l’emporter.

"Je l'ai toujours dit, pour moi, la défense est plus importante que l'attaque", assure-t-il. "Même dans ce match, où je ne pouvais rien mettre, pas même les shoots que je marque habituellement. Mais en défense, je me suis mis en mode Bill Russell, pour rééquilibrer les choses."

Joel Embiid a tout de même redressé la barre en deuxième mi-temps, avec 18 points à 5/11 au shoot après la pause. Il boucle finalement la rencontre avec 27 points (mais à 7/25 au shoot) et surtout 19 rebonds, 6 passes et 6 contres !

"J'essaie d'être le meilleur défenseur possible, soir après soir. Mais il y a un schéma chez moi : quand je suis maladroit, je fais des matches extraordinaires en défense. Quand on n'arrive pas à contribuer offensivement, il faut tout de même avoir de l'impact, donc être un monstre en défense. J'étais davantage concentré là-dessus dans ce match."

Sa maladresse s’explique-t-elle par un manque de rythme ?

"Je me sens plutôt bien", répond-il. "Je l'ai dit avant le All-Star Game, il faut du repos et j'ai eu quelques jours pour ça. J'essaie de profiter au maximum du repos. Ça aurait été parfait d'avoir deux semaines de coupure, mais en plein cœur de la saison, on ne peut pas avoir ça."