Magic Johnson veut toujours investir en NFL

Ancien actionnaire des Lakers et actuel co-propriétaire des Dodgers, Magic Johnson essaie depuis plusieurs mois de placer ses dizaines de millions de dollars en NFL, et après avoir échoué à racheter les Denver Broncos, il se positionne pour prendre des parts dans les Raiders.

Passée par Los Angeles et Oakland, cette franchise est depuis deux ans à Las Vegas, et "la ville du péché" ne cesse d'attirer les convoitises. LeBron James a déjà annoncé qu'il serait candidat à la création d'une franchise NBA à Las Vegas, et Magic Johnson prend les devants avec l'achat d'actions des Raiders, certes en NFL.

« L’ancienne star de la NBA Magic Johnson est en pourparlers pour prendre une participation dans les Raiders de Las Vegas (NFL) à un tarif qui pourrait établir un nouveau record pour les transactions sportives, selon des proches de la transaction » peut-on lire dans Semafor.« Ces dernières semaines, Magic Johnson a réuni une équipe d’investisseurs pour obtenir une part minoritaire des Raiders, qui appartiennent majoritairement à la famille de feu Al Davis, ont indiqué ces sources. L’une d’entre elles a déclaré que le groupe effectuait des vérifications préalables auprès de l’équipe. L’accord n’a pas été finalisé et peut encore échouer. »

Si l'on évoque une offre record, c'est parce que les Raiders sont valorisés à 6.5 milliards de dollars, et qu'ils valent donc plus que n'importe quelle franchise NBA ! Magic Johnson et ses associés pourraient prendre une part considérable du capital, même s'ils seront minoritaires, et peut-être que cette offre sera de plusieurs centaines de millions de dollars.