Magic Johnson déjà fan de Victor Wembanyama

Comme le dit Adam Silver, Victor Wembanyama fait déjà partie de la famille NBA. Le probable futur 1er choix de la Draft 2023 est en tout cas déjà adoubé par pas mal de stars et de légendes de la ligue. Dernier exemple en date ? Magic Johnson !

"Je ne sais pas si on a déjà vu un intérieur être capable de réaliser de telles choses. Habituellement, on en voit un qui peut faire une chose ou une autre, que ce soit avec un bon jeu au poste bas, ou un bon shoot extérieur. On n'a jamais vu un joueur capable de faire les deux, mais qui puisse aussi dribbler et contrer” assure le légendaire leader des Lakers du Showtime.

Ce dernier a pu rencontrer les parents de Victor Wembanyama lors du passage des Bulls et des Pistons à Paris. De quoi confirmer ses bonnes impressions.

"Ce jeune homme est unique, et je peux le dire car j'ai rencontré ses parents en France. Maintenant, je vois pourquoi c'est un jeune homme si spécial sur le terrain et en dehors. Ses parents sont très impliqués. Ce sont des gens bien. Sa mère a joué au basket."

De quoi rendre le Français unique…

"Il peut avoir un impact sur le jeu de tant de manières différentes... Ce gars va changer sa franchise pour toujours. La hype est justifiée. Il aura sans doute le même impact que LeBron à son arrivée en NBA. Il va changer la NBA et sa franchise. Je ne sais pas si on a déjà vu quelqu'un de si jeune avec ce type de talent."