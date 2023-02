Mac McClung est le nouveau roi du dunk en NBA

La NBA et ses fans en rêvaient, et Mac McClung l'a fait ! Premier joueur de G-League à participer au Slam Dunk Contest, cet arrière de 1m88 a tout simplement réalisé l'une des plus grandes performances de l'histoire du concours de dunks. En une soirée, et une poignée de dunks, il a placé son nom dans la légende de la discipline, au même titre que Do Wilkins, Michael Jordan, Spud Webb, Aaron Gordon, Vince Carter et Zach LaVine.

Opposé à Trey Murphy III (Pelicans), Jericho Sims (Knicks) et Kenyon Martin Jr (Rockets), McClung a tout simplement réalisé le concours parfait avec quatre dunks, tous réussis du premier coup. Trois notes de 50 et une de 49,8. Un dun arrière au-dessus de deux personnes, après avoir tapé la balle sur la planche. Un « 360° windmill ». Un dunk arrière « double-pump » par-dessus quelqu'un. Enfin, cerise sur le cercle, un « 540° reverse » !

Note maximale : 100 sur 100 en finale !

Le jury, composé de Jamal Crawford, Lisa Leslie, Harold Miner (vainqueur en 1993), Karl Malone et Dominique Wilkins, s'est levé comme un seul homme devant une telle performance. Au bord du terrain, les stars NBA sont restées bouche bée, à l'image de Giannis Antetokounmpo qui n'en croyait pas ses yeux !

Pour qu'un concours soit parfait, il faut aussi un grand finaliste, et c'est Trey Murphy III qui sorti le très grand jeu. En finale, il signe un "windmill" après avoir passé la balle entre ses jambes pour récolter un 48,8 sur 50. Pour son deuxième dunk, il reprend le dunk iconique de Vince Carter : un 360° "windmill" pour une note de 49,2. Ce sera insuffisant car McClung signe deux dunks parfaits (50 et 50) et il reçoit le premier trophée Julius Erving, du nom du légendaire dunkeur des Nets et des Sixers.