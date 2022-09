Luka Doncic veut jouer les Finals cette saison

Après une saison NBA réussie, avec une élimination en finale de conférence, et un Eurobasket décevant, avec une sortie prématurée en quart de finale contre la Pologne, Luka Doncic va retrouver les Mavericks pour l'exercice 2022/2023. Quel est son objectif pour cette saison qui arrive ?

« Mes attentes, c’est déjà de jouer les Finals », annonce-t-il. "Je sais que ça va être très, très dur, mais on doit y croire. Si c’est le cas, alors ça peut nous arriver. Mais ce sera vraiment compliqué. »

Ce sera difficile car, sur le papier, les Mavericks n'ont pas de deuxième joueur de niveau All-Star pour soulager Doncic. La franchise texane s'est certes renforcée cet été, mais devrait-elle tout faire pour aller chercher un autre grand joueur ?

« Non, on a une grande équipe", estime le Slovène. "On a de grands joueurs et beaucoup sont sous-estimés. On devrait en parler davantage. Je pense à Dorian Finney-Smith, un des meilleurs défenseurs, qui peut aussi marquer quand il est ouvert. Spencer Dinwiddie va avoir un rôle important cette saison, Christian Wood est nouveau mais il sera capital. »