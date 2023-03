Luka Doncic suspendu après sa 16e faute technique

Luka Doncic râle beaucoup contre les arbitres depuis désormais plusieurs saisons. Lors des deux dernières campagnes, le Slovène des Dallas Mavericks avait toujours réussi à éviter la suspension qui accompagne une 16e faute technique. L’an passé, ça avait pourtant été juste, la NBA lui retirant sa 16e technique avant le dernier match…

Cette année, par contre, la superstar du Texas ne devrait pas pouvoir l’éviter. La nuit dernière, alors que son équipe s’inclinait pour la quatrième fois de suite, du côté de Charlotte, Luka Doncic a encore pesté sur un coup de sifflet.

Résultat : une 16e faute technique qui ne devrait pas être annulée, et une suspension automatique pour le match de ce soir, face aux Pacers. Une très mauvaise opération pour la franchise de Jason Kidd, qui enchaîne en effet les revers (36 victoires - 39 défaites) et se retrouve désormais hors du Top 10 dans la conférence Ouest.

Avec un match de retard et pas de « tiebreaker » sur le Thunder (37 victoires - 38 victoires), en plus d’un calendrier difficile, les Mavericks risquent ainsi de rater les playoffs, voire le play-in. Et c’est tout l’édifice autour de Luka Doncic et Kyrie Irving qui serait à revoir.