Luka Doncic sous les yeux des Mavericks

Superstar de la Slovénie, Luka Doncic est à Cologne pour cette première phase et le joueur vedette des Mavericks a vu quelques têtes connues au premier rang lors du premier match face à la Lituanie. Il y avait bien sûr Dirk Nowitzki, célébré par sa fédération et le public allemand, mais aussi Mark Cuban et Jason Kidd.

Le propriétaire et l'entraîneur des Mavericks ont fait le déplacement en Allemagne pour être au plus près du joueur qu'ils ont prolongé pour plus de 200 millions de dollars, et Cuban explique pourquoi.

« J’adore regarder jouer Luka, car il aime tellement jouer. C’est toujours du bonheur car on voit sa joie de jouer. Venir ici est génial parce qu’il y a le Luka qui joue avec les Mavs, et c’est une toute autre chose quand il représente son pays. Je suis heureux de voir tous les gens de Lituanie, de Slovénie et toute l’excitation que ça apporte. »

Un basket plus physique

Sur le plan du jeu, il trouve aussi que c’est un autre Doncic. « Il y a plus d’espace en NBA. Ici, il y a plus de contact et c’est plus physique. Il lui faut être plus physique. » On a pu le constater face aux Lituaniens puisque Doncic s'est pris une gifle de Jonas Valanciunas, et on l'a vu plusieurs fois au sol. A chaque chute, c'est tout le staff de Dallas qui tremble...

Interrogé par BasketNews, Cuban révèle au passage qu'il a du sang... lituanien ! « Ce que vous ne savez pas, c’est qu’à 25%, je suis Lituanien. Ma grand-mère est de Darbenai ». Voilà pourquoi il n'était pas forcément à 200% derrière Doncic jeudi après-midi.