Luka Doncic reste un grand fan de l'Euroiigue

A mi-saison, la course au MVP est incroyablement passionnante avec six joueurs qui méritent de brandir le trophée Michael Jordan en fin de saison. Luka Doncic en fait partie, et la nuit dernière, il a signé son 9e triple-double de la saison, quelques jours après avoir remporté le trophée de Player Of The Month.

Le Slovène fait partie des favoris pour succéder à son ami Nikola Jokic, mais il assure qu'il ne regarde pas ce que font ses adversaires directs. « Pas vraiment. Je regarde quelques matchs NBA, mais j’ai déjà dit que je regardais plus l’Euroligue que la NBA » a-t-il répondu en conférence de presse.. « Mais s’il y a un bon match NBA à la télévision, je le regarde ».

Plus difficile de marquer en Europe qu'en NBA

Ce n'est pas la première fois que le leader de Dallas met en avant la qualité du basket européen, et pendant l’Eurobasket, il avait expliqué que les défenses FIBA étaient meilleures que celles en NBA. « Je pense qu’il y a de meilleurs défenseurs en NBA. Mais ici en Europe, la défense collective est plus impressionnante. Parce que le terrain est plus petit, que tu n’as pas pas la règle des trois secondes en défense. La défense collective est très importante ».

Autre élément important : la durée des matches, puisque les quart-temps sont de 12 minutes en NBA, soit huit minutes de plus par match. Mais aussi la qualité individuelle des joueurs. « Le match dure plus longtemps [en NBA], mais le jeu est plus intense [en Europe]. (…) Le jeu européen est un jeu plus collectif, plus tactique mais c’est très différent. Le terrain est plus petit, les fautes sont différentes. Les règles sont différentes. Et il y a moins de temps de jeu. En NBA, il y a un groupe de joueurs qui sont juste impossibles à arrêter et c’est pour ça que c’est si dur d’y jouer. »